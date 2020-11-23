Более 150 катков будут работать зимой в Подмосковье

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 150 катков подготовят для жителей Московской области зимой, из них более 30 - с искусственным льдом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Всего в Московской области в зимний период 2020/2021 будут функционировать 152 катка, из них: с натуральным льдом - 119, с искусственным льдом - 33", - приводят в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Как пояснили в пресс-службе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции при посещении катков в закрытых помещениях следует соблюдать масочный режим.

"Также вводится ограничение по количеству посетителей на льду (один человек на 10 кв. м площади). Помимо этого, должно осуществляться информирование посетителей о мерах профилактики COVID-19, в раздевалках и при входе будут установлены санитайзеры, а также при входе будет проводиться измерение температуры", - добавили в министерстве.