Города Подмосковья украсят и подготовят к прогулкам на Новый год

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Подмосковья украсят населенные пункты региона и подготовят их к возможным прогулкам в новогодние праздники, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства региона.

"Важные традиционные мероприятия у нас проходят в канун Нового года и новогодние каникулы. Очевидно, что в Подмосковье в это время будет большое количество отдыхающих: жители Подмосковья и приезжие, Москва, конечно. Обращаю внимание, что все, что связано с убранством городов, с возможностью прогулок, должно быть подготовлено и сделано на должном уровне, несмотря на пандемию", - сказал он.

Воробьев подчеркнул, что в регионе необходимо сделать все, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха гражданам. При этом ранее губернатор отмечал, что власти Подмосковья будут категорически возражать против проведения корпоративных мероприятий на новогодние праздники. Он выражал надежду на то, что все жители в связи с пандемией коронавирусной инфекции будут "максимально собранными".

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 103 773 случая заражения, выздоровели 75 547 человек, умерли 1 922.