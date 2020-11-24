Полиция проводит проверку после ДТП в Подмосковье, в котором пострадали четыре человека

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Полиция начала проверку после ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Всего в результате ДТП на 66-м километре трассы М-9 "Балтия" четверо пострадавших, в том числе дети трех и четырех лет. Полиция по данному факту проводит проверку", - сказал собеседник агентства.

В понедельник вечером источник ТАСС сообщил, что на трассе М-9 "Балтия" на съезде в деревню Мансурово столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковая машина Fiat. Пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы.