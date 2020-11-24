Более 1 тыс. елок появятся в парках и дворах Подмосковья к новогоднему сезону

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. елок появятся на общественных пространствах, в парках и во дворах Подмосковья к новогоднему сезону. Также 152 катка, более 60 лыжных трасс и 185 горок будут функционировать в регионе этой зимой, сообщила во вторник пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

"В этом году в Подмосковье традиционно будут установлены новогодние елки на знаковых пространствах и дворах, появится новогодняя иллюминация, катки, лыжные трассы, горки - тюбинговые и на естественных рельефах. Более 1 тыс. елок появятся в парках и дворах, а всего в Московской области в зимний период будут функционировать 152 катка с общей площадью льда свыше 165 тыс. кв. м, из них: с натуральным льдом - 119, с искусственным льдом - 33. На территории Подмосковья будут функционировать 185 горок, их них: 149 - возводимых, 36- на естественных рельефах", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В топ-10 лыжных трасс в Подмосковье, где можно прокатиться и получить заряд положительных эмоций, вошли: Одинцово - ПКиО им. Л. Лазутиной, Лыткарино - Лыжный клуб "Волкуша", Сергиев Посад - Спорткомплекс "Пересвет", Истра - Школа олимпийского резерва "Истина", Наро-Фоминский - Тюбинг Парк Елагино, Химки - Лыжный стадион им. А. Резцовой , Котельники - Томилинский лесопарк, Дмитров - Центр зимних видов спорта, Серпухов - СК "Красные крылья", Орехово-Зуево - Городская лыжная база МУ ДС "Восток".

В связи с распространением коронавирусной инфекции, при посещении катков необходимо соблюдать посетителям масочный режим в закрытых помещениях. Также вводится ограничение по количеству посетителей на льду (один человек на 10 кв. м площади). Помимо этого, будет осуществляться информирование посетителей о мерах профилактики COVID-19, в раздевалках будут установлены санитайзеры, при входе будет проводиться измерение температуры.