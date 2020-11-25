Свыше 20 тыс. пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек воспользовались водной пассажирской навигацией в Московской области в текущем году. Для жителей региона действуют три речных маршрута в Серпухове, Коломне и Лыткарине, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Несмотря на введенные ограничения в период пандемии и соответствующее снижение пассажиропотока на 30%, с начала старта водной навигации в регионе перевезено более 20,5 тыс. пассажиров. Из них более 8 тыс. пассажиров воспользовались речным маршрутом в Серпухове и Коломне. Основная доля пассажирских перевозок приходится на городской округ Лыткарино - маршрутом "Причал д. Андреевское - причал г. Лыткарино" воспользовались более 12,5 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика.

Согласно данным министерства, в Лыткарине транспортное обслуживание населения завершилось 20 ноября, а в Коломне и Серпухове - 30 сентября. Следующий сезон водной пассажирской навигации начнется в регионе 1 мая 2021 года. Навигация будет доступна так же на трех маршрутах.

Как пояснили в ведомстве, водная навигация в позволяет сократить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта, следующего по объездным маршрутам.