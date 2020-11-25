Около 8 тыс. врачей борются в Подмосковье с коронавирусом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. врачей лечат пациентов с заболеванием, которое повлек коронавирус нового типа, в Подмосковье, всего в регионе работает 100 красных зон. Об этом заявил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас больше 100 красных зон, там работают порядка 8 тыс. врачей. Всего медицинского персонала в ковиде работает 30 тыс.", - сказал губернатор.

Он напомнил, что в Подмосковье создали 19 тыс. коек для борьбы с коронавирусом.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 105 748 случаев заражения, выздоровел 76 721 человек, умерли 1 965.