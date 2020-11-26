Центр патологии речи и нейрореабилитации заработал в Подмосковье

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Центр патологии речи и нейрореабилитации заработал на базе Детского клинического многопрофильного центра в Московской области. Специалисты центра будут помогать детям корректировать проблемы речевого развития, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В Московской области начал работу Центр патологии речи и нейрореабилитации. Он функционирует на базе Детского клинического многопрофильного центра. Основная его задача - коррекция проблем речевого развития у детей. Поэтому в центре работают невролог, логопед, педиатр, сурдолог, нейропсихолог и другие специалисты", - говорится в сообщении.

В центре будут проходить лечение дети в возрасте от восьми месяцев до 18 лет. В зависимости от тяжести патологии предусмотрено амбулаторное или стационарное наблюдение. Лечение в Центре проводится бесплатно, по ОМС - для этого необходимо получить направление у лечащего врача в детской поликлинике по месту жительства.

"Это первый подобный центр в Подмосковье. Здесь организовано лечение детей с задержкой речевого развития и дефектами речи - заиканием, нарушением внимания, дислексией, дисграфией - расстройствами, при которых ребенок путает буквы и слоги, и другими патологиями речевого развития. Ребенку проводится комплексная диагностика, позволяющая выявить причину возникновения таких нарушений. Это могут быть неврологические заболевания, нарушения слуха и множество других причин", - процитировали в пресс-службе слова главного врача Детского клинического многопрофильного центра Нисо Одинаевой.