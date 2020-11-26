Более 1,7 тыс. детей-сирот обрели семью с начала года в Подмосковье

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи более 1,7 тыс. детей-сирот. На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается свыше 4 тыс. приемных семей, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В регионе в ежедневном режиме ведется работа по устройству детей-сирот в семьи. Ключевая задача - подготовить будущих родителей к новому этапу. С этой целью в регионе работает школа приемных родителей - ее прохождение является обязательным условием для усыновителей. Таких школ у нас функционирует 73. С начала 2020 года там прошли обучение 1 713 человек, и свыше 1,7 тыс. детей-сирот обрели семью", - приводятся слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что в Подмосковье проживают почти 24,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,5 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 8 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.