В Подмосковье дорожные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности в связи ухудшением погоды. В ближайшие несколько часов в регионе ожидаются снег с дождем и ветер до 10 м/с, непогоду принесет циклон "Таня", сообщила в четверг пресс-служба Минтранса Подмосковья.

"В Московской области в связи с прогнозируемыми осадками, дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. В ближайшие несколько часов 26 ноября в регионе ожидается снег с дождем, ветер до 10 м/с. Дорожные службы проведут превентивную обработку дорог противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют потепление до плюс 3 градусов, возможна гололедица.