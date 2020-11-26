В МЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Подмосковье в ближайшие часы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главное управление подмосковного МЧС России распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололеде в области в ближайшие часы.

"В ближайшие 1-2 часа до 01:00 27 ноября местами в Московской области ожидаются снег и мокрый снег, в отдельных районах гололед и гололедица", - сказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В ГУ МЧС в связи с непогодой рекомендуют быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность линий электропередачи. Водителям по возможности стоит воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а в случае острой необходимости поездок быть предельно внимательными на дороге.