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Конкурс "Операция "Новогодняя игрушка" стартовал в Красногорском филиале Музея Победы

Участникам предлагается создать своими руками елочные игрушки военной поры или посвященные 75-летию Победы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Красногорский филиал Музея Победы в Подмосковье запустил всероссийский конкурс семейного творчества "Операция "Новогодняя игрушка", проводимый в рамках Года памяти и славы. Организаторы предложили ребятам и их родителям создать своими руками елочные игрушки военной поры или посвященные 75-летию Победы, сообщила в четверг пресс-служба музея.

"На конкурс "Операция "Новогодняя игрушка" предоставляются елочные игрушки, изготовленные собственными руками, из подручных материалов. Главной целью нашего конкурса является повышение роли семьи в патриотическом и эстетическом воспитании детей и подростков, поддержание интереса к отечественной истории, культуре и духовно-нравственным традициям нашего народа. Работы принимаются до 20 декабря", - приводятся слова заведующей Красногорским филиалом музея Победы Маргариты Иващенко.

Она отметила, что в случае, если не получается отправить поделку почтой, можно прислать фотографии самой игрушки и процесса ее изготовления. Жюри будет оценивать креативность замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность названия работы. Контактная информация для направления материалов на конкурс и связи с оргкомитетом: bessonova@cmvov.ru.

25 декабря состоится онлайн-трансляция подведения итогов для регионов, а 15 января 2021 будут подведены итоги конкурса и награждены победители из Москвы и Московской области. Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а лауреаты и победители - дипломы и памятные сувениры.

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