В Подмосковье четыре школы закрыли на карантин

МОСКВА, 26 ноября./ТАСС/. Карантин введен в четырех школах Московской области из-за коронавируса. Все ученики этих школ переведены на дистанционное обучение, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина в эфире телеканала "360" в четверг.

"Ситуация, понятно, сложная, но все под контролем и все штатно. Действительно, мы точечно подходим к каждой школе, там где болеет учитель или ребенок, мы переводим класс на двухнедельное дистанционное обучение, а где болеют несколько классов, то мы выводим целую параллель. У нас на сегодняшний день полностью закрыты на карантин и выведены на дистанционное обучение четыре школы", - сказала Каклюгина.

Она добавила, что порядка 900 учителей на данный момент болеют коронавирусном. Всего в Подмосковье 45 тыс педагогов.

"Детей немного меньше, которые болеют коронавирусом. Но в целом у нас ситуация под контролем и штатная. У нас директора, учителя и родители выступают за сохранение очного обучения, потому что все были на дистанционном обучении последнюю четверть прошлого года и все хотят находиться очно в школе. Мы делаем максимально все, чтобы это очное обучение сохранить", - сказала Каклюгина.

Подмосковье находится на третьем месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом. Всего выявлено 106 770 случаев заражения, выздоровели 77 365 человек, умерли 1 987 пациентов.