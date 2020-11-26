До 50 человек в день смогут привиться от COVID-19 в одном пункте вакцинации в Подмосковье

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Один пункт вакцинации в подмосковном Домодедове, где будут делать прививки от коронавируса, сможет принять до 50 человек в день. Об этом сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в эфире телеканала "360" в четверг.

"В день мы сможем прививать до 50 человек в одном пункте, а у нас еще есть", - сказал Осипов.

Он отметил, что врачи с мобильной морозильной камерой, в которой хранится вакцина от коронавируса, будут выезжать в 11 амбулаторий, чтобы сделать вакцинацию доступнее, в том числе для маломобильных граждан. "Мы решили с администрацией городского округа, составили списки, что мы будем прививать организованные коллективы вот таким же образом", - добавил Осипов.

По его словам, около 100 сотрудников Домодедовской центральной городской больницы сделали вакцинацию от коронавируса.

"Спасибо за своевременную подготовку. Мы буквально на следующей неделе уже получаем более внушительную партию, как нам сказал производитель. Я надеюсь, что вакциной обеспечим все наши пункты вакцинаций, которые мы подготовили", - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Всего власти Московской области планируют открыть в регионе около 90 пунктов вакцинации от коронавируса, 18 из них уже готовы к работе.