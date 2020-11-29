Власти Подмосковья предоставили необходимую помощь жителям после пожара в Химках

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Подмосковья создали штаб по ликвидации последствий пожара, который произошел ночью. Горожанам оказали необходимую помощь, об этом сообщается в воскресенье на официальной странице пресс-службы правительства Московской области.

"По поручению губернатора жителям дома на ул. Маяковского в Химках, где ночью произошел пожар, оказывается необходимая помощь. В результате происшествия были эвакуированы 100 человек, включая 15 детей. Всех жильцов сразу же разместили в здании гимназии №4, для транспортировки было выделено шесть автобусов. Людям предоставлен горячий завтрак и обед", - говорится в сообщении.

По словам главы городского округа Химики Дмитрий Волошина, на время ремонтных работ все желающие переселены в гостиницу и снабжены всем необходимым, включая трехразовое питание и психологическую помощь. "Также администрация поможет жителям материально, назначив соответствующие выплаты. Дополнительно администрация берет на ответственное хранение все продукты жителей, размещая их в холодильниках и морозильных камерах в ближайших магазинах и предприятиях общепита. Соответствующую заявку можно оставить в штабе", - сказал Волошин.

Сейчас на месте происшествия развернута палатка МЧС, где жители могут получить помощь и ответы на беспокоящие вопросы. Работает горячая линия: 8 (495) 572-65-00. Кроме того, организован специальный чат для жильцов дома с представителями администрации. Запущен мобильный генератор, от которого пострадавшие могут подзарядить мобильные телефоны и другую необходимую технику.

"В доме восстановлена подача электричества и газа. Холодное и горячее водоснабжение работают в штатном режиме. Завершаются работы по восстановлению теплоснабжения в двух из четырех подъездах", - говорится в сообщении.