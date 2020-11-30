Электрички на Октябрьской железной дороге по направлению в Москву задерживаются

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Электропоезда, следующие по Октябрьской железной дороге по направлению в Москву, опаздывают на 10 и более минут. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

"Одна "Ласточка" в Крюково простояла порядка 40 минут из-за оказания медпомощи пассажиру. Остальные по цепочке начали задерживаться. Сейчас уже вводим в график", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что опоздание поездов составляет 10 и более минут.