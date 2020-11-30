Около 3,4 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Порядка 3,4 млн жителей Московской области прошли вакцинацию против гриппа с начала прививочной кампании в регионе. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Вакцинация - это превентивная мера, единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений. Мы приглашаем всех жителей Подмосковья, особенно старшего возраста, а также пациентов с хроническими заболеваниями, сделать прививку от гриппа. Это абсолютно бесплатно, достаточно обратиться в городскую поликлинику. Всего в регионе провакцинировались почти 3,4 млн человек, это 75% от плана", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Отмечается, что в целом в этом году от гриппа планируется привить порядка 4,5 млн жителей региона.

В министерстве напомнили, что вакцинация также проводится на предприятиях и в образовательных учреждениях. Чтобы бесплатно сделать прививку, необходимо при себе иметь паспорт или полис ОМС.