Воробьев поручил главам округов Подмосковья проверить пункты вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов проконтролировать готовность пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего в регионе планируется развернуть 90 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщил глава региона в понедельник во время совещания с зампредами правительства региона.

"Вакцина от ковида начинает поступать. Каждую неделю мы получаем все большее и большее количество вакцины - это радует <...> Мы должны быть готовы развернуть все необходимые пункты вакцинации во всех территориях Московской области. В максимуме их будет 90, они должны быть снабжены всем необходимым оборудованием, в частности, специфика - это низкотемпературное хранение. Обращаю внимание, что главы должны лично проверить готовность пунктов вакцинации", - сказал губернатор.

Он добавил, что в регионе завершилось развертывание инфекционных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Ранее Воробьев сообщал, что всего в Подмосковье планируется развернуть порядка 19 тыс. коек.

"Всем, кто занимается привлечением врачей, хочу отметить, что сегодня это крайне необходимая, жизненно необходимая работа. Врачей у нас хватает - это радует", - отметил Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 111 026 случаев заражения, выздоровели 79 847 человек, умерли 2 071.