В Подмосковье число амбулаторных пациентов с коронавирусом выросло на 12% за неделю

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Количество жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции, которые проходят лечение в домашних условиях, выросло на 12% за неделю. Об этом в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства Подмосковья сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

"По состоянию за неделю прирост количества выявленных случаев COVID-19 составил более 7%, и в среднем за сутки прирост регистрируется на 15% выше по сравнению с предыдущей неделей. <…> Количество пациентов на амбулаторном лечении выросло на 12%. Выздоровевших также больше на 6% и составило 79 244 по области", - сказала Лазарева.

Она отметила, что по сравнению с предыдущей неделей количество диагностических обследований на коронавирусную инфекцию выросло в Подмосковье на 3 тыс. и составляет 32 тыс. результатов мазков в сутки.

По ее словам, среди госпитализированных с коронавирусом и пневмониями 54% составляет возрастная категория от 60 лет и старше.

Кроме этого, она заявила, что почти 850 медицинских сотрудников не хватает в подмосковных стационарах.

"Случаев гриппа за предыдущую неделю у нас не зарегистрировано. Случаев ОРВИ - в динамике рост отмечается порядка 10% за неделю. Продолжаем работу, связанную с охватом против гриппа, профилактическую работу, связанную с недопущением подъема заболеваемости гриппом", - добавила Лазарева.