Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась на 17% за три года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Московской области с 2017 года снизилась на 17%. Всего на территории региона проживают порядка 42 тыс. людей с ВИЧ, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Московская область присоединилась ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Основная цель - донести до общества важность проблемы, информацию о ВИЧ-инфекции, ее профилактике, проинформировать общество о недопустимости дискриминации людей, живущих с этой болезнью. На территории Московской области проживают почти 42 тыс. людей с ВИЧ <...> с 2017 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась на 17%. Но, тем не менее, ежегодно на территории области выявляется порядка 3,5 тыс. новых случаев заражения", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе, узнать ВИЧ-статус можно за 10 минут, пройдя тестирование в Московском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями или в поликлинике по месту жительства.

"ВИЧ-статус есть у каждого. Только у одних он - отрицательный, а у других - положительный. И знать эту информацию о своем здоровье так же естественно, как чистить зубы по утрам. Мы призываем жителей Московской области помнить о ВИЧ-инфекции, не забывать о простых правилах профилактики, соблюдать правила безопасного в отношении ВИЧ-инфекции поведения и регулярно, не реже 1 раза в год, сдавать анализ на ВИЧ. От этого зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших близких", - приводятся в сообщении слова главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области Александра Пронина.