{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

Ящики для писем Деду Морозу появились в 30 парках Подмосковья

Все письма, опущенные детьми в почтовый ящик, будут доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Парки Московской области присоединились к акции "Почта Деда Мороза". На территории 30 парков региона появились специальные ящики для новогодних писем, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства благоустройства региона.

"Парки культуры и отдыха Московской области при поддержке областного министерства благоустройства присоединились к акции "Почта Деда Мороза", организованной благотворительным фондом "Путь детства", - привели в пресс-службе слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В пресс-службе уточнили, что в 30 парках, одном сквере, одном лесопарке, а также в ТЦ "Мега Белая Дача", появились специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу.

"Положить письмо в ящик можно до 22 декабря. Все письма, опущенные детьми в почтовый ящик, лично сотрудниками Министерства благоустройства Московской области и участниками благотворительного фонда "Путь детства" будут доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2021
Компания "Барилла" построит мельницу в ОЭЗ "Ступино Квадрат" в Подмосковье в 2022 году
Также на территории особой экономической зоны появится завод по производству пасты, рассчитанный на четыре-шесть производственных линий
Читать полностью