Ящики для писем Деду Морозу появились в 30 парках Подмосковья

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Парки Московской области присоединились к акции "Почта Деда Мороза". На территории 30 парков региона появились специальные ящики для новогодних писем, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства благоустройства региона.

"Парки культуры и отдыха Московской области при поддержке областного министерства благоустройства присоединились к акции "Почта Деда Мороза", организованной благотворительным фондом "Путь детства", - привели в пресс-службе слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В пресс-службе уточнили, что в 30 парках, одном сквере, одном лесопарке, а также в ТЦ "Мега Белая Дача", появились специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу.

"Положить письмо в ящик можно до 22 декабря. Все письма, опущенные детьми в почтовый ящик, лично сотрудниками Министерства благоустройства Московской области и участниками благотворительного фонда "Путь детства" будут доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг", - добавили в пресс-службе.