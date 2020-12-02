Антитела к коронавирусу выявили почти у 23% обследованных в Подмосковье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 млн исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции провели в Московской области, почти у 23% обследованных обнаружили антитела. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"ИФА-диагностика позволяет получить информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее, в том числе - в бессимптомной форме. Исследование проводится бесплатно, по полису ОМС, и доступно всем жителям Подмосковья. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 22,8% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Всего в Подмосковье провели около 1 млн ИФА-исследований на коронавирус.

Московская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего здесь выявлено 113 278 случаев заражения, выздоровели 80 550 человек, умерли 2 124.