В Подмосковье планируют открыть 15 центров амбулаторной онкологической помощи

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пятнадцать центров амбулаторной онкологической помощи планируется открыть на территории Подмосковья. Об этом в среду сообщил заместитель министра здравоохранения Московской области Руслан Кошелев.

"Забегая немного вперед, мы сейчас планируем развернуть на территории Московской области порядка 15 ЦАОП - центров амбулаторной онкологической помощи. Они будут работать по кустовому лучевому принципу. В эту историю мы планируем подключить наших коллег из частных структур, которые тоже имеют достаточно мощную площадку материально-техническую и кадровую", - сказал Кошелев в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Он отметил, что сейчас на территории Московской области действуют три центра амбулаторной онкологической помощи.

"За период январь-сентябрь 2020 года в Московской области впервые выявлено 15 276 случаев злокачественных образований, в том числе 6 721 и 8 555 у пациентов мужского и женского пола соответственно. По состоянию на 1 октября, по регистру Московскую области стояло на учете 217 тыс. человек. Контингент больных со злокачественным образованием, находящихся под наблюдением в онкологических учреждениях, увеличился на 3% от населения Московской области. В 2019 году этот показатель составлял 2,8%", - добавил Кошелев.

Он уточнил, что количество пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза пять лет и более, по состоянию на 1 октября составляет 137 631, что превышает аналогичный показатель 2019 года на 1,5%.

"С каждым годом увеличивается количество состоящих на учете пять лет и более больных раком за счет улучшения качества специализированной медицинской помощи онкологическим больным, в том числе использования современных средств лечения, таких как иммунотерапия, таргетная, высокодозная химиотерапия или их сочетание", - отметил Кошелев.

По его словам, в этом году больным онкологией было выписано 200 тыс. льготных рецептов на сумму 4,15 млрд рублей.