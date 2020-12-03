Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 4 млн ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию провели в Московской области с начала пандемии. Количество проводимых исследований в сутки достигло 40 тыс., в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В Московской области провели более 4 млн ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию. <...> ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе", - сказали в пресс-службе.

Отмечено, что в регионе проводится СМС-информирование о результатах ПЦР-исследований.

"ПЦР-диагностика позволяет определить, болеет человек коронавирусом в настоящий момент или нет. Мы продолжаем наращивать мощность проводимых ПЦР-исследований в регионе. Задействованы и государственные, и частные лаборатории. Благодаря этому в сутки в Подмосковье проводятся порядка 40 тыс. ПЦР-исследований на коронавирус", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения области Светланы Стригунковой.