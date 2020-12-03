Ремонт территорий почти 70 больниц и поликлиник Подмосковья провели в 2020 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы провели ремонт территорий 69 медицинских учреждений Московской области в 36 городских округах, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В этом году дорожные службы отремонтировали 69 территорий медицинских учреждений. Также у больниц и поликлиник ранее построили 51 новую парковку для автомобильного и велосипедного транспорта. Социально-значимые объекты являются основным местом притяжения жителей, поэтому состояние прилегающей территории и наличие инфраструктуры повышают комфорт и уровень доступности для маломобильных групп граждан", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что территории больниц и поликлиник были отремонтированы в 36 городских округах. Наибольший объем работ провели в Люберцах, Орехово-Зуеве, Королеве. В ведомстве отметили, что ремонт территорий проводится в регионе третий год подряд. В 2018 - 2019 годах асфальтобетонное покрытие заменили на территориях почти 160 медицинских учреждений.

"Кроме того, для повышения уровня оказания скорой медицинской помощи в этом году обустроили пять вертолетных площадок на территории травмоцентров первого уровня в Клину, Люберцах, Мытищах и в Подольске", - добавили в пресс-службе.