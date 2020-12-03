Прием заявок на участие в премии губернатора в сфере СМИ "Медиана" открылся в Подмосковье

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на участие в губернаторской премии в сфере СМИ "Медиана" начался в Московской области. Подать заявку на участие можно до 15 января, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Стартовал прием заявок на участие в губернаторской премии в сфере СМИ, интернет-блогов и соцсетей "Медиана" <...> Премия "Медиана" проводится впервые и будет ежегодной. Она учреждена для поддержки талантливых авторов, освещающих жизнь Подмосковья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявку на участие может подать руководитель редакции или автор материала самостоятельно. Прием продлится до 15 января. Один заявитель может представить в конкурсе только один материал.

"В начале следующего года мы уже в 30-й раз будем отмечать День российской печати. В преддверии этого события в Подмосковье стартует премия Губернатора, которая призвана выделить лучших журналистов, интернет-блогеров, пишущих о регионе. Экспертный совет будет состоять из журналистов и руководителей ведущих российских СМИ, а возглавит его председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Приглашаем всех авторов, неравнодушных к нашему Подмосковью, принять участие в этом интересном конкурсе", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по информполитике Анастасии Звягиной.

В пресс-службе пояснили, что на конкурсе будут рассматриваться печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, связанные с Московской областью. Все материалы должны быть размещены в СМИ или интернете в период с 1 января по 30 ноября 2020 года. "По итогу будут определены 15 победителей. Отдельная номинация - лучшая муниципальная пресс-служба", - отметили в материале.