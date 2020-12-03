Около 2 тыс. жителей Подмосковья уже привились от коронавируса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек в Московской области уже сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. В ближайшее дни в регионе начнется массовая вакцинация, об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Подмосковье началась вакцинация от COVID-19. В первую очередь, прививаются медики и учителя, это сделали уже около 2 тыс. человек. В ближайшее время начнется массовая вакцинация жителей, ее сможет пройти любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС", - сообщили в пресс-службе.

В материале отмечается, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к середине декабря в области будет развернуто более 90 пунктов вакцинации от коронавируса.

"Вакцина новая, она прошла успешное апробирование. Сейчас это единственный способ победить коронавирус. Мы видим, что те, кто сделал прививку, переносят болезнь спокойнее. Можно надеяться, что с нового года смогут прививаться и жители 60+. Московская область получит достаточное количество препаратов для массовой вакцинации", - приводятся в тексте слова Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что в Московской области используется вакцина "Спутник V". Препарат вводят дважды - после первой дозы в течение трех дней желательно отказаться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или сауну. Второй укол - спустя три недели.

"Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом, сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела. Вакцина вводится только при их отсутствии. Противопоказания к вакцинации - наличие иммуноглобулинов класса G, ОРВИ, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания. Вакцина также не вводится, если у человека высокая температура", - добавили в пресс-службе.