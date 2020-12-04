Полиция задержала иностранцев с 2 кг наркотиков на трассе в Подмосковье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье двоих иностранцев, в автомобиле которых были найдены более 2 кг наркотиков. Об этом журналистам в пятницу сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудники ДПС на 246-м км автодороги А-108 остановили автомобиль, в котором находились двое граждан одной из стран дальнего зарубежья в возрасте 21 года и 22 лет. "В ходе проверки документов и досмотра салона автомобиля полицейскими обнаружены и изъяты наркотические средства, содержащие по результатам химического исследования N-метилэфедрон, общей массой более 2 кг", - сказала Петрова.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В данный момент подозреваемые арестованы.