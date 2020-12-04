В Подмосковье откроется первый елочный базар

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый на территории Московской области елочный базар откроется в пятницу в городском округе Балашиха. Жители региона смогут приобрести отечественные ели, пихты, сосны или импортные хвойные, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Только в этом городе [Балашихе] будут работать порядка 40 точек. Но массовая торговля новогодними хвойными деревьями начнется в регионе с 15-20 декабря", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Отмечается, что всего в Московской области планируется открыть около 400 елочных базаров. Более 100 из них будут функционировать в рамках новогодних ярмарок, организованных на территориях городских округов. Кроме того, для жителей региона подготовлена интерактивная карта, на которой отмечены елочные базары, карта будет постоянно обновляться.

"Елочные базары готовятся в каждом муниципалитете. Самое большое количество этих торговых пунктов планируется в Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Щелкове", - добавил Воскресенский.

В пресс-службе пояснили, что покупателям будут представлены отечественные ели, пихты и сосны, импортные хвойные, а также лапник, букеты из веток, подставки для елок, елочные украшения и игрушки, упаковка для подарков и другие сопутствующие товары.

"Средняя стоимость отечественных деревьев в этом году будет от 600 рублей до 2,5 тыс. рублей в зависимости от высоты, а импортных - от 3,5 тыс. рублей. Цена еловых лап в среднем обойдется в 100-150 рублей за штуку. Букет из нескольких веток сибирской пихты будет стоить порядка 300 рублей", - отметил Воскресенский.