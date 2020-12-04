Единый номер 122 по вопросам коронавируса заработал в Подмосковье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бесплатная горячая линия по номеру 122 по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, стала доступна для жителей Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Президент поставил задачу - сделать так, чтобы людям было максимально просто дозвониться до медучреждений в этот сложный для нас всех период пандемии. Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Нам важно помочь каждому", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что единый телефонный номер 122 вводится в регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина. Это поможет централизовать звонки в региональных кол-центрах, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники или другие службы. По номеру 122 жители смогут не только получить полную информацию по коронавирусу, но и в перспективе записаться в МФЦ.

"В настоящее время также можно получить информацию о выплатах медработникам, уточнить график работы образовательных учреждений, получить предварительную консультацию медицинского специалиста по вопросам, связанным с COVID-19", - процитировали в материале слова министра госуправления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.

Согласно данным пресс-службы, звонок на номер 122 автоматически переведет на горячую линию губернатора Московской области.