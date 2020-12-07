Мужчину задержали по подозрению в двойном убийстве в Электростали

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в нетрезвом виде убил двух женщин в подмосковной Электростали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в квартире на ул. Победы в Электростали. Соседи обнаружили тела двух женщин 1962 и 1964 годов рождения по указанному адресу. Их смерть наступила в результате колото-резаных ранений. Вскоре по подозрению в их убийстве был задержан Александр Смирнов 1988 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у задержанного был затяжной конфликт с убитыми женщинами, и на почве неприязненных отношений тот причинил им множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными. "Причастность Смирнова подтверждается показаниями свидетелей, материалами оперативно-разыскных мероприятий, а также его собственными показаниями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - заключил источник.