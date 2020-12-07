Более 5 тыс. жителей Подмосковья уже привились от коронавируса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции на прошлой неделе. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы видим, что началась массовая вакцинация. Мы начинаем получать в наши пункты необходимую вакцину. На прошлой неделе было <...> привито порядка 5 тыс. человек. На этой неделе мы также получаем дополнительный объем", - сказал Воробьев.

При этом губернатор отметил, что власти не намерены заставлять жителей региона проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

"На прошлой неделе, когда была объявлена массовая вакцинация, сначала были различные подачи информации, что кто-то кого-то заставляет насильно, в частности врачей, делать вакцины, прививки. Мы никого насильно, ни одну приоритетную группу, не заставляем. Более у того, если у врачей, а это приоритет номер один, и у учителей, тоже приоритет номер один, есть желание, то они будут привиты в первую очередь", - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в приоритетную группу по вакцинации против коронавируса помимо учителей и врачей входят также сотрудники МФЦ.

"Кого-то загонять на прививку дубиной или чем-то мы, естественно, не имеем никакого права и ни в коем случае не будем", - добавил губернатор.

Он напомнил, что в регионе завершилось создание инфекционных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией - всего было создано порядка 19 тыс. мест.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 119 550 случаев заражения, выздоровел 85 021 человек, умерли 2 283.

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