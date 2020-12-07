Создание пунктов вакцинации от коронавируса в Подмосковье завершится к 15 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Создание всех 92 пунктов вакцинации от коронавируса в Московской области завершится к 15 декабря. Уже оборудовано 85, сообщила в понедельник в ходе совещания министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Для подготовки масштабной вакцинации от коронавируса подготовлено 85 кабинетов вакцинации. К 15 декабря будет завершена подготовка еще семи кабинетов. Общее количество составит 92 единицы", - сказала она.

Как уточнила Стригункова, по данным на 6 декабря, привито 5 494 человека: работники здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и многофункциональных центров. В регион было поставлено 7 044 дозы вакцины. "Остаток вакцины на сегодняшнее утро - 1 550 доз. Мы ожидаем на этой неделе очередную поставку", - уточнила министр.

Кроме того, в рамках организации масштабной вакцинации в регионе подготовлены к открытию 92 кабинета ИФА-диагностики. "Подготовлена возможность записи [на вакцинацию] для всех желающих, открытие самостоятельной записи мы планируем со следующей недели - после завершения вакцинации приоритетных групп риска и поступления очередных партий вакцины", - уточнила министр.

Она также попросила глав городских округов оказать содействие главным врачам в формировании списков желающих привиться от коронавируса из числа учителей, служб, обеспечивающих жизнедеятельность на территории муниципалитетов. "До завтрашнего дня эти списки представить в лечебные учреждения для того, чтобы на этой неделе мы смогли завершить вакцинацию всех желающих по указанным группам риска", - отметила Стригункова.