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Количество машин скорой помощи в Подмосковье в 2021 году увеличат почти на 50%

Их количество вырастет до 700-750

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в следующем году увеличить количество машин скорой медицинской помощи на 50%. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы усиливаем это звено (работу скорой и неотложной помощи - прим. ТАСС), и в 2020 году, и в следующем нами предусмотрено увеличение количества машин на территории Московской области. Если, как принято говорить, в мирное время у нас работало порядка 500 машин скорой помощи, наша задача довести их в следующем году, наверное, до 700-750. По сути, мы на 50% увеличим количество скорой помощи. И в мирное время их будет работать больше", - сказал Воробьев.

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья, Московская областная станция скорой медицинской помощи включает 53 подстанции и 80 постов. Ежедневно на выездах к пациентам по всему региону задействовано свыше 500 бригад скорой помощи. В октябре текущего года около 30 автомобилей для оказания экстренной медпомощи поступили Московскую областную станцию скорой помощи.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
Пандемия COVID-19
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