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Новый год и Рождество - 2021

Жители Подмосковья смогут передать новогодние подарки детям-сиротам

Акция "Стань Дедом Морозом!" продлится до 25 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Предновогодняя акция "Стань Дедом Морозом!" стартовала в Московской области. Жители Подмосковья смогут передать новогодние подарки воспитанникам детских домов до 25 декабря. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства образования региона.

"В Подмосковье стартовала традиционная предновогодняя акция "Стань Дедом Морозом!". Жители региона могут передать новогодний подарок воспитанникам девяти подмосковных детских домов, а это более 300 детей. Акция продлится до 25 декабря", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Министр отметила, что воспитанники детских домов уже написали письма Деду Морозу.

По словам Каклюгиной, для того чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт "Усыновление в Московской области" в раздел "Акции", перейти на сайт любого детского дома, посмотреть пожелания детей и исполнить мечту ребенка. "Передать подарок можно любым удобным способом, приехав либо в Министерство образования Московской области, либо в территориальное Управление опеки и попечительства, либо в сам детский дом", - отметила Каклюгина.

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