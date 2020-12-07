Число госпитализаций из-за коронавируса в среднем снизилось в Подмосковье на 2% за неделю

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Среднесуточное количество госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией снизилось в Московской области на 2% за прошедшую неделю. Об этом в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства региона сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"На 6 декабря зафиксировано 118 тыс. человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Количество выявленных заболеваний в сутки увеличилось на 15% и составило 1 182 случая в день. Это в среднем за прошедшую неделю. За вчера выявлено 1 315 случаев - это наш очередной рекорд. Среднесуточное число госпитализаций за прошедшую неделю снизилось на 2%", - сказала Стригункова.

Она добавила, что за неделю количество жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции, которые проходят лечение в домашних условиях, выросло на 12% и составило почти 25 тыс. человек.

По ее словам, за прошедшую неделю было привлечено дополнительно 123 волонтера для работы в колл-центрах и с медицинской документацией в поликлиниках Подмосковья. На данный момент потребность в волонтерах сохраняется в городских округах Красногорск, Жуковский, Наро-Фоминск, Коломенский, Лыткарино, Электрогорск и Павловский Посад.

"Медицинские кадры максимально сейчас необходимы в Красногорске. В частности, в "Крокусе", который мы планируем открыть на этой неделе, и в Раменске "Мой Молл". По остальным городским округам потребность в медиках практически закрыта. Всего с 1 октября трудоустроено более 2 тыс. медиков. Дефицит на сегодняшний день составляет 454 медицинских работника", - отметила Стригункова.

Кроме этого, она подчеркнула, что в Подмосковье за прошедшую неделю наблюдалось незначительное снижение темпа прироста заболевших ОРВИ и гриппом. "Если в предыдущие несколько недель темп прироста сохранялся на уровне 10%, то на прошедшей неделе он составил 7%. <...> Привито (от гриппа - прим. ТАСС) 3,7 млн человек", - уточнила Стригункова.