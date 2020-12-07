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Новый год и Рождество - 2021

Пункты приема елок на переработку откроются во всех округах Подмосковья с 15 января

В прошлом году в рамках экоакции жители региона сдали свыше 23 тыс. деревьев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Жители Подмосковья смогут сдать елки на переработку в рамках экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке!". Пункты сбора новогодних деревьев откроются во всех городских округах с 15 января 2021 года, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"С 15 января жители Московской области смогут сдать на переработку новогодние деревья в рамках традиционной экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке!". Пункты сбора елок будут открыты во всех городских округах", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, акция по сбору елок продлится в регионе до 15 февраля.

В прошлом году в регионе было организовано более 300 пунктов приема деревьев на переработку. В рамках экоакции жители Подмосковья сдали свыше 23 тыс. елок.

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РоссияНовый год и Рождество - 2021
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