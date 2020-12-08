Власти Подмосковья планируют проводить в школах уроки народных промыслов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют с нового учебного года начать реализацию образовательной программы в рамках стратегии развития народных художественных промыслов (НХП). В частности, в школах региона возможно проведение уроков, посвященных народным промыслам. Об этом во вторник сообщили в комитете по туризму Подмосковья.

"В Подмосковье 19 предприятий народных промыслов - самое большое количество в России (60% всех промыслов). <...> Сейчас необходима единая стратегия развития НХП на государственном уровне. <...> Поэтому мы разрабатываем программу с региональным министерством образования - будем формировать курсы по росписи и другим специальностям, которые необходимы для развития НХП. На это существует большой запрос предприятий. Планируем с нового учебного года начать реализацию образовательной программы. Также в школах должны появиться открытые уроки, где детям расскажут о наших промыслах", - приводятся слова вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой на странице комитета в Instagram.

По словам Виртуозовой, одной из актуальных проблем сферы народных художественных промыслов является сложность подготовки кадров. Средний возраст работников составляет 55 лет, промыслам почти нигде не обучают. Кроме того, как отметила вице-губернатор, отсутствуют площадки для сбыта продукции.