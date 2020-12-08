Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Сабурово" в городском округе Щелково

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мусорный полигон "Сабурово" в Щелкове, который с сегодняшнего дня больше не будет принимать твердые коммунальные отходы, закрыт. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Губернатор дал поручение до конца текущего года в Московской области закрыть все полигоны со старой схемой захоронения. Закрыт очередной, 35-й, мусорный полигон "Сабурово", который с сегодняшнего дня больше не будет принимать твердые коммунальные отходы. Весь объем отходов, который ранее поступал сюда, будет перенаправлен на комплекс по переработке отходов "Север", где половина поступаемого объема ТКО отправляется на вторичную переработку и компостирование", - приводятся слова главы министерства Антона Велиховского.

В закрытии ТКО "Сабурово" приняли участие сами жители муниципалитета и экологические активисты. Оставшиеся полигоны в области будут закрыты в этом месяце, два из них будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов - КПО "Храброво" и КПО "Тимохово". Закрытие полигонов в области стало возможным благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов.

"На сегодняшний день в Московской области введено в эксплуатацию восемь таких объектов. Сегодня в регионе активно строится комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами, всего будут работать 11 новых современных КПО по самым современным технологиями", - говорится в сообщении.

Также подмосковные жители активно вовлечены в раздельный сбор отходов, благодаря чему к концу 2020 года более 2 млн тонн отсортированных отходов не попадет в землю, а будет отправлено на вторичную переработку. Работа всех этих предприятий как комплексной системы по обращению отходов в Московской области должна довести объем захоронения ТКО до минимума от образуемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта "Экология".