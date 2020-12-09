В Подмосковье спилят главную новогоднюю ель России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Главную новогоднюю ель России спилят в среду в Наро-Фоминском лесничестве. Ее доставят в Московский Кремль 11 декабря, где ель украсит Соборную площадь.

"В этом году кремлевская елка - действительно настоящая сказочная красавица, специалисты отмечают, что настолько идеальные деревья встречаются очень редко", - рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. По ее словам, "отбор "конкурсанток" лесничими начался еще летом и длился несколько месяцев".

Возраст дерева составляет 96 лет, высота - около 25 м, диаметр ствола - 60 см, размах нижних ветвей - порядка 10 м.

По кремлевским стандартам у главной новогодней ели страны "не должно быть трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, заболеваний хвои", отметила Крылова. Однако основными критериями при выборе остаются размеры и привлекательный внешний вид. Специалисты оценивают правильность пирамидальной формы кроны, равномерность и насыщенность окраски хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей.

"Вечером 11 декабря ель будет доставлена в Москву и, по традиции, въедет в Кремль через Спасские ворота", - отметила Крылова, добавив, что на украшение дерева уйдет еще несколько дней.