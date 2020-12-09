Подмосковная прокуратура требует отменить незаконные штрафы водителям на 205 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура требует отменить незаконно выписанные водителям штрафы на 205 млн рублей из-за несвоевременно информирования об изменении схемы движения в Химках. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, проверка была проведена после сообщений СМИ.

В октябре в Химках в районе пересечения улиц 9 мая и Дружбы было временное перекрытие движения. Постановлением органа местного самоуправления были утверждены места установки комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Центром видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на данном участке дороги вынесено свыше 136 тыс. штрафов по делам об административных нарушениях на общую сумму более 205 млн рублей.

"В ходе прокурорской проверки выявлены факты ненадлежащего состояния дорог и средств регулирования дорожного движения, несвоевременного информирования граждан об изменении схемы организации движения, - сообщили в надзорном ведомстве. - По результатам проверки прокуратура внесла начальнику ГУ МВД России по Московской области представление с требованием устранить нарушения действующего законодательства и отменить незаконно наложенные на граждан штрафы".