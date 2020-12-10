Порядка 3 тыс. жителей Подмосковья получили профессии по программе WorldSkills Express

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новым профессиям в рамках федеральной программы WorldSkills Express обучились порядка 3 тыс. жителей Подмосковья - это выпускники, безработные и те, кто находится под риском увольнения, сообщила в четверг пресс-служба министерства образования Московской области.

"Три тысячи человек уже завершили обучение в рамках программы WorldSkills Express, остальные, это порядка 1 тыс. человек, завершат его до конца декабря. Все слушатели по окончании курсов сдадут демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Выпускники программы получат Skills Passport, подтверждающий уровень профессиональных компетенций. В сертификате отразят результаты демэкзамена", - приводятся слова министра образования области Ирины Каклюгиной.

Обучение проходит по востребованным в регионе направлениям: их выбор очень обширный, начиная от ветеринарии, заканчивая веб-дизайном. Каждый участник программы смог выбрать профиль на свой вкус. Обучение ведется как очно, так и дистанционно, оно бесплатно для всех участников.

На базе Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области в Реутове при участии 42 образовательных организаций региона реализуется федеральная программа WorldSkills Express по обучению жителей, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Образовательный проект реализуется Минпросвещения России совместно с субъектами РФ, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".