Более 20 тыс. домов газифицировал "Мособлгаз" в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. домовладений с начала года газифицировано в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Мособлгаз" в четверг.

"С начала года "Мособлгаз" подключил к газу более 20 тыс. домовладений, расположенных в Московской области. Протяженность новых сетей составила около 300 км", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для газификации дома жителю Подмосковья необходимо подать заявку в "Мособлгаз" на технологическое присоединение. Подача заявки доступна в дистанционном формате. Так, это можно сделать через личный кабинет клиента на сайте компании, а подписать договор можно с помощью индивидуального sms-кода.

"В этом году мы подключим 25 тыс. новых абонентов. Работы ведутся в высоком темпе, за три недели уходящего года газ придет в дома еще 5 тыс. жителей. Отмечу, что 95% всех заявок на технологическое присоединение поданы в онлайн-формате", - рассказал генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов, чьи слова приводятся в сообщении.