Жители Подмосковья стали чаще звонить на номер "112"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Операторы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Подмосковье приняли 10 млн звонков в 2020 году. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Подмосковья, система 112 продолжает работать в усиленном режиме и успешно справляется с повышенной нагрузкой. Так, количество вызовов, поступающих на оперативный номер "112", в текущем году увеличилось в разы - до 10 млн обращений. При этом среднесуточный показатель вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - сказали в главке.

При этом, как отметил начальник регионального "Центра 112" Алексей Вагутович, сбоев в работе системы не было, несмотря на нагрузку. Ее работа в режиме повышенной готовности продолжается.

Также в главке отметили, что в этом году на 10% снизилось среднее время приезда на вызов экстренных служб. "Благодаря этому увеличилось число спасенных жизней и оказание срочной медицинской помощи в "золотой час", - добавили в МЧС.

Всего за пять лет работы в Подмосковье специалисты системы - 112 приняли и обработали более 44 млн вызовов от жителей и гостей региона. Ежедневно на номер "112" поступает более 29 тыс. вызовов.