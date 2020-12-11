Подмосковное предприятие намерено удвоить выпуск антикоронавирусного препарата "Авифавир"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Химрар", чье производство располагается в Химках, совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) намерены нарастить выпуск российского препарата против коронавирусной инфекции "Авифавир" за счет новых мощностей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В министерстве уточнили, что за счет перевода в ноябре производственных подразделений группы компаний на полную мощность и круглосуточный режим работы объем производства препарата "Авифавир" уже вырос вдвое - до 200 тыс. упаковок в месяц.

"Минздрав России рассматривает заявки, поданные ГК "Химрар" и РФПИ на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства. После получения разрешений Минздрава уже к началу 2021 года количество выпускаемого антикоронавирусного препарата может быть увеличено до 400 тыс. упаковок в месяц и более", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что такие объемы производства позволят обеспечить "Авифавиром" все медицинские учреждения РФ, а в дальнейшем и зарубежных партнеров. Одновременно ведутся отгрузки препарата уполномоченным дистрибьюторам для поставки в регионы.

Сейчас в России зарегистрировано три препарата для лечения коронавируса - "Авифавир" ("Химрар"), "Арепливир" ("Биохимик") и "Коронавир" ("Р-Фарм"). Все они относятся к одному МНН Фавипиравир.