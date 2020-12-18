В Подмосковье создали координационный центр по вопросам донорства крови

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Координационный центр по вопросам донорства крови и ее компонентов создали в Московской области. В круглосуточном режиме операторы центра смогут проконсультировать жителей по вопросам донорства, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Нами принято решение о создании координационного центра по вопросам донорства крови с целью повышения качества и доступности донорства для жителей Подмосковья. Доноры, волонтеры, организации могут в любое время позвонить и получить ответы на все интересующие вопросы. Это могут быть вопросы, связанные с режимом работы учреждений Службы крови, организацией донорских акций, подготовкой к донации, в том числе плазмы с антителами к коронавирусу", - процитировали в пресс-службе слова главного врача Московской областной станции переливания крови, главного внештатного трансфузиолога Минздрава региона и Минздрава РФ по ЦФО Марии Аппалуп.

Все желающие смогут получить консультацию по вопросам донорства в круглосуточном режиме по телефону 8-495-305-77-00.

В министерстве напомнили, что в 2020 году в Подмосковье заготовили около 60 тонн крови и ее компонентов. Они поступают в медицинские организации региона, в том числе в перинатальные центры.