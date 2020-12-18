Вход в Сьяновские пещеры закрыли в Домодедове

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Работы по закрытию входа в Сьяновские пещеры, где накануне заблудилась группа из детей в возрасте от 9 до 12 лет, завершились в Домодедовском городском округе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Вход закрыт", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, сотрудники МЧС осмотрели ближайшие пути в пещере. Для того, чтобы исключить возможность нахождения людей внутри, на входе была установлена решетка вместо плотной перегородки. "В ближайшее время место будут патрулировать сотрудники территориальной безопасности администрации городского округа Домодедово. Также на входе в пещеру положат телефон, который долгое время держит заряд, и в случае, если там вдруг окажутся люди, они смогут по этому телефону вызвать службу безопасности", - добавили в пресс-службе.

Вечером в четверг поступила информация о том, что десять человек, среди которых были восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет, в 10:45 мск вошли в Сьянские пещеры, но в установленное время они оттуда не вышли. После этого были организованы поиски, через полтора часа дети были найдены, пострадавших нет. По словам инструктора, он потерял группу при занятиях ориентированием.

Сьянские пещеры - это искусственные пещеры, которые находятся около поселка Горки Ленинские в Домодедовском районе на левом берегу реки Пахры. Они имеют большое количество штреков высотой от полуметра до 3,5 метров. Большинство из них пронумерованы, многие из участков имеют собственные названия, в некоторых проводятся даже разнообразные мероприятия: концерты, одиночные выступления. В одном из гротов, представляющем из себя большой зал с круговыми проходами, в центре которых образуются колонны, устраиваются даже дискотеки. Их общая протяженность - около 20 км.

В новость были внесены изменения (13:57 мск) - добавлены подробности по тексту.