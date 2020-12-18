Более 9 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 9 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, в регионе открыты 93 пункта вакцинации. Об этом сообщается на сайте кабмина по итогу проведения рабочей встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В Московской области действуют уже 93 пункта вакцинации, закуплено оборудование для хранения препарата и проведено обучение медицинских работников. Московской области выделено около 11,5 тыс. доз вакцин. Привито уже более 9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как отметил Воробьев, слова которого приводятся в тексте, в борьбе с распространением коронавируса для региона особенно важна помощь правительства РФ.

"В бюджете Московской области на эти цели предусмотрено 93,6 млрд рублей. В том числе 26 млрд рублей дополнительно выделено из федерального бюджета, - уточнил глава региона. - Из них 11,5 млрд рублей мы направили на выплаты медработникам, 6,1 млрд рублей - на развертывание дополнительных мест в больницах, 2,5 млрд рублей - на приобретение средств защиты. За счет финансовой поддержки федерального бюджета на станции скорой помощи поставлено 53 автомобиля, включая 23 реанимобиля", - добавил губернатор.