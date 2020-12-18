Губернатор Подмосковья спрогнозировал сроки восстановления экономики в регионе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассчитывает, что экономика региона после пандемии коронавируса восстановится и вновь пойдет в рост в следующем году. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наш бюджет, хотелось бы, чтобы он был больше. Триллион - это то, что нам надо, но имеем пока меньше. Каждый год мы росли, экономика росла на 3,5%, и, как следствие - доходы в бюджет - плюс 50 млрд рублей мы получали. Это было для нас очень важно, потому что мы должны успевать строить социальную инфраструктуру, дорожную. Качество жизни от этого зависит во многом. Но, конечно, наши планы подкорректировал COVID-19. Надеюсь, что в следующем году мы все-таки увидим стабильный рост, а, значит, к этому долгожданному триллиону уже наконец придем", - сказал он.

По словам Воробьева, для этого власти региона стараются активно работать с инвесторами, поддерживать предприятия, сопровождать их. "Ведем активный диалог, поиск инвесторов, даже в такое сложное время. <...> От 2021 года хотелось бы ждать стабильности. <...> Я очень надеюсь, что экономика восстановится. Наверное, это самый главный вызов, потому что это помогает решать те проблемы, вызовы, которые существуют", - отметил он.

Губернатор добавил, что в период пандемии необходимыми и своевременными оказались меры поддержки бизнеса, принятые на федеральном уровне, в том числе компенсация по зарплате работникам и налоговые каникулы. "Самое главное, что нам удалось сделать во вторую волну, осеннюю волну, - это не остановить экономику, потому что от этого зависит доход каждого человека, каждой семьи. <...> Новые стандарты, которые стали уже нормой, <…> все это в совокупности помогает нашим предприятиям работать", - добавил Воробьев.