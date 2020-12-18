Елочные базары в Подмосковье откроют 20 декабря на 250 площадках

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Открытие елочных базаров в Московской области запланировано на 20 декабря. Купить елки можно будет на 250 площадках по 240 адресам во всех городских округах, сообщил журналистам и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

"Торговля хвойными деревьями началась в Подмосковье с первых чисел декабря. Но это были точечные торговые объекты. В эти выходные начинается массовое открытие елочных базаров, будет развернуто более 60% пунктов продажи елок. Купить их можно будет с 20 декабря на 250 площадках по 240 адресам во всех городских округах", - сказал Воскресенский.

Всего в Подмосковье в этом году будет работать около 400 елочных базаров. Более 100 из них уже функционируют в рамках новогодних ярмарок.

"Елочные базары оформляются в соответствии с бренд-буком программы "Зима в Подмосковье". Все они имеют праздничное красочное ограждение, освещение и оформление. Самое большое количество торговых пунктов планируется открыть в выходные в Щелкове, Балашихе, Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Рузе", - отметил и. о. министра.

До 31 декабря 2020 года покупателям будут предложены живые отечественные ели, сосны, выращенные в питомниках Московской, Владимирской, Кировской областях и Пермском крае, а также зарубежные хвойные деревья. Как подчеркнул Воскресенский, торговля хвойными деревьями на елочных базарах без разрешительных документов будет пресекаться.