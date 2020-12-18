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Новая система обращения с ТКО

Два комплекса по переработке отходов откроют в Подмосковье до конца года

В будущем в области будут перерабатывать до 3 млн тонн отходов в год

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комплексы по переработке отходов (КПО) "Тимохово" и "Алексинский карьер" откроют в Московской области до конца года. Об этом сообщил в пятницу журналистам зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"30 декабря мы поставим точку. У нас два КПО будут запущены на "Тимохово" и "Алексинском карьере". На следующей неделе мы закроем "Озеры" и "Лесную" - самый большой объект, проблемный для жителей Серпухова. Мы тоже закрываем 24 числа. В Московской области больше ни одной городской свалки не останется", - сказал Хромушин.

В свою очередь генеральный директор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов отметил, что это важный шаг в рамках программы по нулевому захоронению мусора. "Мы брали план на этот год запустить именно четыре объекта. Эти объекты вместе перерабатывают 1,5 млн тонн отходов. <…> Кроме этого, мы уже сегодня начинаем расширять наше КПО, чтобы в будущем перерабатывать более 3 млн тонн", - добавил Шипелов.

В пятницу в подмосковном Можайском городском округе состоялся запуск комплекса по переработке отходов компании "РТ-Инвест" - КПО "Храброво", мощность сортировочных линий составляет порядка 450 тыс. тонн в год.

В Московской области с 2018 года создается новая инфраструктура обращения с коммунальными отходами, она будет состоять из 12 комплексов по переработке отходов и четырех мусоросжигательных заводов.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
Новая система обращения с ТКО
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